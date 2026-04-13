Cervicale | il dolore può essere causato anche dai denti Ecco perché

Il dolore cervicale può essere provocato anche da problemi ai denti. Secondo il dottor Luca Marin, una malocclusione dentale può essere tra le cause di questi fastidi. La relazione tra problemi orali e dolori al collo è stata evidenziata da alcuni studi, che hanno analizzato come le disfunzioni dentali possano influire sulla zona cervicale. La connessione tra le due aree è stata oggetto di discussione tra professionisti del settore.

Un problema ai denti può causare dolori cervicali? Sì, e più spesso di quanto si pensi. La malocclusione dentale (un disallineamento tra l'arcata superiore e inferiore che impedisce una chiusura corretta del morso) può infatti generare un disequilibrio nella posizione della testa, causando o peggiorando i problemi cervicali, come spiega il dottor Luca Marin, fisioterapista e coordinatore dell’Area Riabilitativa presso l’Istituto di Cura Città di Pavia e responsabile scientifico del Laboratorio per la Riabilitazione e la Chirurgia Ortopedica (LAROS) presso l'Università di Pavia: “Oggi esistono evidenze che dimostrano come la malocclusione possa generare un disequilibrio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cervicale: il dolore può essere causato anche dai denti. Ecco perché Femminicidio Frino, il marito assassino chiede di essere ammesso alla giustizia riparativa: "Ho causato dolore"Condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio della moglie Giovanna Frino, e in attesa della definizione del ricorso in appello, Angelo... Perché il dipinto più amato dai TikToker può essere ammirato solo due ore a settimanaL’acquerello si chiama The Meeting on the Turret Stairs (l’incontro sulle scale della torretta) e risale al 1864. 10 Rimedi Naturali per il Dolore al Collo Che non Passa