Centri estivi per gli under 12 a Torino offerte e costi a confronto | i servizi di Comune oratori e privati

A Torino, molte famiglie devono decidere a quali centri estivi iscrivere i propri figli, considerando le diverse offerte disponibili tra Comune, oratori e strutture private. I servizi proposti spaziano tra mare, montagna, campagna e aree urbane, con costi e modalità di iscrizione che variano a seconda delle opzioni. La scelta di un centro estivo rappresenta un passaggio importante nella pianificazione delle vacanze dei bambini, in vista dei mesi più caldi dell’anno.

Mare, montagna, campagna, città e. centri estivi. Le migliaia di famiglie torinesi con bambini fino ai 12 anni sanno bene che, nella pianificazione dei mesi compresi tra giugno e settembre, rientra anche l'iscrizione ai centri estivi dei propri figli. La polemica sulla lunghezza delle vacanze -.🔗 Leggi su Torinotoday.it Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla...