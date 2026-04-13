Cena Spettacolo Tributo a Massimo Ranieri

Venerdì 28 maggio alle 21 si terrà una cena spettacolo dedicata a Massimo Ranieri presso il locale Napoli Vic Street in via Giuseppe Martucci 44. L’evento prevede un tributo musicale con intrattenimento dal vivo, accompagnato da una cena preparata con il menu 1. Per informazioni è possibile contattare il numero 081662423 o il cellulare 3356215087.

Cena Spettacolo Tributo a MASSIMO RANIERIGiovedì 28 Maggio ore 21:00Napoli Vic Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087MENU'1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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