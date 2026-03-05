Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Giovedì 7 maggio alle 21 si terrà una cena spettacolo tributo dedicata a Lucio Dalla e Lucio Battisti, presso il locale Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. L’evento prevede un menù speciale accompagnato da uno spettacolo dedicato ai due cantautori italiani. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero 081662423 e il cellulare 3356215087.

Cena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 7 Maggio 2026 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per 2 persone) CALICE DI PROSECCO + MAXI TAGLIERE ARTISTI( DIVERSE PRELIBATEZZE RUSTICHE INCLUSO SECONDO E CONTORNO)+ PRIMO PIATTO + DOLCETTI E FRUTTA + BEVANDE ESCLUSE4. MENU CHAMPAGNE € 75,00 cadauno...