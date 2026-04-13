Cede il lucernario sul tetto 16enne cade nel vuoto | gravissimo

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto nel vuoto da un lucernario sul tetto di una fabbrica dismessa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino, mentre il ragazzo era insieme ad alcuni amici. Sulla scena sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in eliambulanza in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del cedimento.

Montefelcino (Pesaro Urbino), 13 aprile 2026 – E’ salito sul tetto di una fabbrica dismessa con gli amici, poi il cedimento improvviso del lucernario e la caduta nel vuoto. Un 16enne è precipitato da un’altezza di circa 8 metri all’interno del capannone ed è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in via Enrico Fermi, a Montefelcino. Il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza a Torrette. È stato trasferito in condizioni serie all’ospedale di Torrette ad Ancona. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 19,15. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Le operazioni sono state subito complicate dall’impossibilità di accedere all’area: i cancelli della fabbrica erano chiusi e l’ambulanza non riusciva a entrare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cede il lucernario sul tetto, 16enne cade nel vuoto: gravissimo Leggi anche: Tetto aperto e lucernario che cede: i dubbi sulla morte del piccolo Louis Leggi anche: Cade dal tetto durante una manutenzione, sul posto l'elisoccorso: gravissimo un uomo