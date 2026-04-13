Catanzaro-Modena martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Martedì sera alle 19:00 si sfidano in Serie B le squadre di Catanzaro e Modena, che recuperano la partita della 31ª giornata prevista inizialmente in un'altra data. Entrambe le formazioni hanno annunciato le rose ufficiali e i convocati per questa sfida, che si preannuncia aperta. Sono stati diffusi anche i pronostici e le quote da parte degli operatori di scommesse.

Catanzaro e Modena recuperano la 31ª giornata in serie B di martedì sera e si tratta di un interessante. scontro diretto in zona playoff. Entrambe le formazioni sono saldamente nelle prime otto, ma anche abbastanza lontane dalle prime della classe, quindi si tratta soprattutto di competere per un posizionamento in vista degli spareggi. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Modena (martedì 14 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici Catanzaro-Modena (martedì 14 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiCatanzaro e Modena recuperano la 31ª giornata in serie B di martedì sera e si tratta di un interessante. Temi più discussi: CATANZARO - MODENA, LE INFO PER LA PREVENDITA; Catanzaro-Modena: le info sul Settore Ospiti; Serie B: preview Catanzaro-Modena; Catanzaro – Modena, i convocati di mister Aquilani: out in cinque. Catanzaro-Modena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Catanzaro-Modena del 14 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Catanzaro - Modena, probabili formazioni | Un'assenza inedita e un nuovo debutto per i gialliLe possibili scelte di Alberto Aquilani e Andrea Sottil per il recupero della trentunesima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 19 allo stadio Ceravolo ... modenatoday.it Alle 19 va in scena il recupero della 31a giornata Catanzaro-Modena - facebook.com facebook Catanzaro Modena recupero Serie B Aquilani carica i giallorossi verso una sfida decisiva x.com