Castillitos | la fortezza invisibile con i cannoni giganti Vickers

Sul promontorio di Cabo Tiñoso, in una zona caratterizzata da scogliere e mare agitato, si trova una struttura che si distingue per le sue dimensioni e il suo stile. Si tratta di una fortezza costruita con lo scopo di difesa, dotata di grandi cannoni di marca Vickers. Questa costruzione, in parte nascosta dalla vegetazione e dal paesaggio circostante, si affaccia sul mare e rappresenta un esempio di architettura militare del passato.

Sul promontorio di Cabo Tiñoso, dove la costa di Cartagena si fa più selvaggia, sorge una struttura che sfida l’occhio del visitatore. La Batería de Castillitos, conosciuta come Los Castillitos, non è un castello da fiaba, ma un complesso militare progettato per dominare il Mediterraneo. Nata per mimetizzarsi tra le rocce a 200 metri sopra il mare, questa fortezza nasconde dietro torri merlate e archi in pietra un passato di potenza bellica pura. L’ingegneria del potere: cannoni britannici e difesa strategica. Il progetto non nasceva per estetica, ma per necessità difensiva nel 1926, sotto la gestione di Miguel Primo de Rivera. La missione era chiara: proteggere il nodo strategico della marina spagnola a Cartagena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castillitos: la fortezza invisibile con i cannoni giganti Vickers Gli F-16 ucraini sanno ancora combattere con i loro cannoni Gatling I piloti da combattimento ucraini continuano a svolgere la loro missione di “cacciatori di droni“, mietendo vittime tra gli sciami di droni esplosivi... Il nuovo libro di Hugo Vickers racconta gli ultimi istanti di vita del principe Filippo con vari aneddoti. Compreso il commento della regina ElisabettaEra il 9 aprile 2021 quando il principe Filippo, a poche settimane dal suo centesimo compleanno, si spegneva al Castello di Windsor.