Nella XXII Giornata mondiale dell'emofilia, un rappresentante del ministero della salute ha sottolineato l'importanza di formare nuovi specialisti nel settore dell'emostasi e della trombosi. La giornata si focalizza su questa problematica, ritenuta prioritaria per migliorare l’assistenza ai pazienti. Sono stati evidenziati i bisogni di riconoscimento e formazione del personale sanitario specializzato, considerati fondamentali per il futuro dell’assistenza.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Il tema scelto per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia mette al centro una delle questioni più urgenti per il futuro dell'assistenza: il 'riconoscimento e la formazione di personale sanitario specializzato in emostasi e trombosi'. Sappiamo bene quanto il sistema dei Centri emofilia italiani abbia rappresentato negli ultimi anni un modello di eccellenza, grazie alle professionalità dei medici che hanno accompagnato intere generazioni di pazienti. Tuttavia, oggi molti di questi specialisti stanno concludendo il proprio percorso professionale e il rischio di un insufficiente ricambio generazionale rende...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"

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