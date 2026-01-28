Neuroscienze Intelligenza Artificiale e Scuole della felicità | Modena diventa capitale della formazione
Modena si prepara ad accogliere la quarta edizione del Learning More Festival, il più grande evento in Italia dedicato a neuroscienze, intelligenza artificiale e nuove modalità di apprendimento. La città diventa così il centro della formazione digitale, attirando esperti, insegnanti e appassionati da tutta Italia. L’obiettivo è condividere idee e strategie per migliorare le scuole e le esperienze di apprendimento nel mondo che cambia rapidamente.
Torna a Modena per la sua quarta edizione il Learning More Festival, il primo e più significativo festival in Italia interamente dedicato all’apprendimento e all’evoluzione della formazione nell’era digitale. Per tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la città emiliana diventerà il.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto, firmato l’11 novembre 2025, che assegna 100 milioni di euro per sostenere progetti di formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole italiane.
(Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata)
