Neuroscienze Intelligenza Artificiale e Scuole della felicità | Modena diventa capitale della formazione

Da modenatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena si prepara ad accogliere la quarta edizione del Learning More Festival, il più grande evento in Italia dedicato a neuroscienze, intelligenza artificiale e nuove modalità di apprendimento. La città diventa così il centro della formazione digitale, attirando esperti, insegnanti e appassionati da tutta Italia. L’obiettivo è condividere idee e strategie per migliorare le scuole e le esperienze di apprendimento nel mondo che cambia rapidamente.

Torna a Modena per la sua quarta edizione il Learning More Festival, il primo e più significativo festival in Italia interamente dedicato all’apprendimento e all’evoluzione della formazione nell’era digitale. Per tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la città emiliana diventerà il.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Modena Festival

Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto, firmato l’11 novembre 2025, che assegna 100 milioni di euro per sostenere progetti di formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole italiane.

(Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata)

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Modena Festival

Argomenti discussi: Per il trattamento della sclerosi multipla un aiuto dall’IA; Il paradosso dell’IA: costruire intelligenze senza conoscere l’intelligenza; Neuroscienze, AI e creatività: i Paradigmi artificiali per il nuovo anno accademico di Laba; Neuroscienze, Intelligenza Artificiale e Scuole della felicità: Modena diventa capitale della formazione.

neuroscienze intelligenza artificiale eNeuroscienze, AI e creatività: i Paradigmi artificiali per il nuovo anno accademico di LabaParadigmi artificiali, ovvero: riconoscersi nell'era dell'intelligenza artificiale. È questo il tema, attualissimo, con cui l'Accademia di Belle Arti Laba inaugura ufficialmente l'anno accademico 20 ... bresciatoday.it

neuroscienze intelligenza artificiale eIl paradosso dell’IA: costruire intelligenze senza conoscere l’intelligenzaL’intelligenza artificiale generativa non nasce da una comprensione dell’intelligenza umana, ma da avanzamenti tecnici che hanno reso possibile ... repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.