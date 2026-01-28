Neuroscienze Intelligenza Artificiale e Scuole della felicità | Modena diventa capitale della formazione

Modena si prepara ad accogliere la quarta edizione del Learning More Festival, il più grande evento in Italia dedicato a neuroscienze, intelligenza artificiale e nuove modalità di apprendimento. La città diventa così il centro della formazione digitale, attirando esperti, insegnanti e appassionati da tutta Italia. L’obiettivo è condividere idee e strategie per migliorare le scuole e le esperienze di apprendimento nel mondo che cambia rapidamente.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.