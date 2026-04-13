Il 22 aprile, la Commissione europea intende presentare una comunicazione riguardante l'aumento dei prezzi dell'energia, causato dalla crisi in Medio Oriente. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulla questione, e l’adozione di misure specifiche è prevista per quella data. La comunicazione dovrebbe offrire dettagli sulle azioni che l’Unione intende mettere in atto per affrontare il problema.

Bruxelles sta lavorando a facilitazioni sia sul fronte degli aiuti di Stato che su quello dei contratti di lungo periodo nell’acquisto di elettricità all’ingrosso. La Commissione europea prevede di adottare il 22 aprile una comunicazione sul caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente. È quanto emerge dall’ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato il 12 aprile. La “toolbox” con le misure per sostenere i Ventisette nel proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici era stata annunciata Ursula von der Leyen al Vertice Ue di marzo. Non si esclude che la comunicazione, di natura non legislativa, possa essere accompagnata anche da proposte legislative.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caro energia, in arrivo il 22 aprile le contromisure dell’Ue

La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprileLa Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente.