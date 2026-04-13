La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante, ritenendo che circa 300 aziende del settore trasporto possano trovarsi in difficoltà. La comunicazione arriva in un momento in cui i costi dell’energia continuano a salire, mettendo in discussione la stabilità finanziaria di molte imprese che operano nel settore. La situazione viene monitorata attentamente dalle associazioni di categoria.

Perugia, 13 aprile 2026 – “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle imprese che assicurano il diritto alla mobilità di cittadini, studenti e turisti, quindi se il governo non interverrà con sostegni mirati e tempestivi o non equiparerà il trasporto persone al trasporto merci, solo in Umbria sono circa trecento le aziende che rischiano di non sopravvivere a questa impennata dei costi del carburante. Per questo abbiamo chiesto anche ai parlamentari eletti in Umbria di adoperarsi affinché l’appello di questo settore, spesso dimenticato dalle politiche nazionali nonostante garantisca un servizio essenziale, non resti inascoltato”. A lanciarlo sono i tre presidenti regionali di CNA Trasporto Persone, Paolo Calistroni (bus), Massimo Marcantonini (taxi) e Fabio Spigarelli (Ncc).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carburante, allarme Cna: “A rischio 300 aziende del trasporto”

Leggi anche: Caro carburante, l'allarme di Cna: "Trasporto persone in ginocchio, aziende a rischio chiusura"

Caro carburante, l'allarme di Cna Umbria: "Trecento aziende del trasporto persone rischiano di non sopravvivere"“Siamo molto preoccupati per la tenuta delle imprese che assicurano il diritto alla mobilità di cittadini, studenti e turisti, quindi se il governo...