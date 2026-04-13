Capriano del Colle | Montenetto da vivere

Venerdì 8 maggio, presso la Tenuta La Vigna, si terrà un evento dedicato alla scoperta del Montenetto, con una passeggiata naturalistica guidata da un’istruttrice di trekking e una guida ambientale. L'iniziativa invita i partecipanti a esplorare la biodiversità e le caratteristiche del territorio di Capriano del Colle, offrendo un'occasione di approfondimento sulla natura locale. La camminata è aperta a chi desidera conoscere meglio il paesaggio e le sue peculiarità.

Venerdì 8 maggio Tenuta La Vigna inaugura la stagione con una suggestiva passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversità e delle meraviglie del Montenetto, accompagnati da Paola Roncaglio e Simone Bagnano, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Istruttore Trekking di Natura Trek.Al.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Castrocielo e Colle San Magno, "Borghi da vivere"Castrocielo e Colle San Magno sono il cuore pulsante delle Terre di Aquinum, due paesi uniti da una storia antica, da tradizioni autentiche e da... Argomenti più discussi: Capriano del Colle: Montenetto da vivere; Parco del Monte Netto: luogo per apprendere; Parco del Monte Netto, concluso un tirocinio Erasmus+ con una studentessa irlandese - Radio Bruno; Il Vinitaly da export della cantina Caleffi. Al debutto a Verona i vini La Faretra (cremaschi grazie al management). Presenti pure Cantina San Michele e Vinicola Decordi. Venerdi 10 Aprile Mipiace Pizzeria Capriano del Colle Karaoke by Paco Dj Pizza o Menu a la Carta Prenota il Tuo Tavolo Divertimrnto Garantito - facebook.com facebook