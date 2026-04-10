Caos Lufthansa | sciopero dei cabinati blocca 90.000 passeggeri

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, oltre 90.000 passeggeri si trovano a dover modificare i propri programmi di viaggio a causa di uno sciopero del personale di cabina di una compagnia aerea. La protesta ha coinvolto numerosi membri dell’equipaggio, provocando la cancellazione di molti voli e il blocco delle partenze. La situazione ha creato disagi significativi per i viaggiatori in diverse destinazioni.

Oltre 90.000 viaggiatori si trovano oggi, venerdì 10 aprile 2026, a dover ricalcolare i propri piani di viaggio a causa di un massiccio sciopero del personale di cabina Lufthansa. La mobilitazione, indetta dal sindacato UFO, interessa gli hub principali di Monaco e Francoforte con una finestra temporale che va dalla mezzanotte fino alle ore 22:00 di questa giornata. Le interruzioni del servizio colpiscono duramente la gestione dei flussi aeroportuali in Germania, con l’associazione Adv che stima la cancellazione di più di 520 voli. Il coordinamento degli spostamenti risulta particolarmente complesso che la protesta avviene nel momento del rientro dalle vacanze pasquali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos Lufthansa: sciopero dei cabinati blocca 90.000 passeggeri Leggi anche: Pasqua 2026: 90.000 passeggeri verso Olbia e Alghero Cancellati centinaia di voli in Germania per uno sciopero della LufthansaNella giornata di oggi centinaia di voli della compagnia aerea tedesca Lufthansa sono stati cancellati in Germania a causa di uno sciopero dei piloti... Temi più discussi: Sciopero Lufthansa 10 aprile 2026: caos nei cieli tedeschi, 100.000 passeggeri aerei a rischio; Lufthansa: assistenti di volo pronti allo sciopero venerdì; Emergenza carburante: il rischio di voli cancellati si fa concreto; Lufthansa, venerdì è previsto un nuovo sciopero del personale di cabina. Sciopero Lufthansa 10 aprile 2026: caos nei cieli tedeschi, 100.000 passeggeri aerei a rischioIl sindacato UFO degli assistenti di volo paralizza la compagnia ammiraglia tedesca per quasi un'intera giornata. Il timing è il peggiore possibile: fine delle vacanze di Pasqua, rientri di massa e un ... missionline.it Lufthansa: oggi sciopera il personale di volo. Oltre 90.000 passeggeri coinvoltiNuovo sciopero per Lufthansa: il sindacato Ufo ha annunciato la protesta del personale di cabina per oggi, 10 aprile, dalla mezzanotte ... travelquotidiano.com RICHIESTA INFO rivolta a chi ha viaggiato con LUFTHANSA! Ciao devo prenotare un volo con Lufthansa ma con la tariffa basic la scelta del posto a sedere è incluso Non c'è scritto nulla in nessuna tariffa e non trovo nessuna FAQ su questo argomento. Se s - facebook.com facebook In alcuni aeroporti italiani sono scattate da oggi limitazioni di carburante per il rifornimento dei voli. L’Ente dell’aviazione civile spiega che si tratta di una conseguenza dell’intenso traffico pasquale. I timori di #Lufthansa e #Ryanair in caso di prolungamento de x.com