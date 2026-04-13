Cancellato Stop al programma Rai la decisione dei vertici

I vertici della Rai hanno deciso di cancellare il programma che andava in onda nel primo pomeriggio durante l’estate, fermando così la trasmissione che era stata in programma da mesi. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle alternative per il daytime estivo e segna una svolta nel palinsesto della rete principale. La scelta riguarda la programmazione estiva e le modalità di trasmissione previste per i mesi più caldi dell’anno.

La Rai studia da mesi una possibile rivoluzione del daytime estivo, con l’obiettivo di rinnovare il primo pomeriggio della sua rete principale. L’idea iniziale era quella di offrire al pubblico un contenuto fresco e leggero, capace di accompagnare gli spettatori durante i mesi più caldi, subito dopo la chiusura della stagione televisiva guidata da Caterina Balivo con il suo programma di successo. >> Lutto e choc a Vite al limite: era arrivata dal dottor Nowzaradan con 270 kg: aveva 30 anni Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il progetto sembrava già ben delineato nelle sue linee guida. Come riportato dal portale AffariItaliani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Stop, blocca tutto”. Carlo Conti, la decisione sul suo programma RaiCarlo Conti è concentrato come non mai sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, in onda sull’ammiraglia Rai dal 24 al 28 febbraio 2026. “Va in Rai”. Striscia la notizia, la decisione dopo l’addio al programmaL’aria che si respira attorno a Striscia La Notizia è quella delle grandi trasformazioni. IL PARADISO CHIUDE NEL 2026 LA DECISIONE RAI E IL PIANO B SHOCK -IL PARADISO DELLE SIGNORE 10