Va in Rai Striscia la notizia la decisione dopo l’addio al programma

Antonio Ricci ha deciso di portare Striscia La Notizia in Rai, una mossa che ha sorpreso molti e nasce dalla recente svolta del programma verso una nuova direzione. Dopo l’addio di alcuni conduttori storici, il team ha scelto di cambiare canale, sperando di raggiungere un pubblico diverso e più ampio. La decisione si è concretizzata poco dopo il licenziamento di alcuni protagonisti dello show, che hanno lasciato il set con un certo malumore.

L'aria che si respira attorno a Striscia La Notizia è quella delle grandi trasformazioni. Il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci ha inaugurato una stagione del tutto nuova, sbarcando per la prima volta nella sua storia in prima serata su Canale 5. Un cambio di passo importante, con un format rinnovato, una veste inedita e l'ambizione di intercettare il pubblico in una fascia oraria ancora più competitiva. Eppure, mentre il programma continua a proporre servizi pungenti e inchieste dal tono graffiante, tra gli spettatori più affezionati serpeggia una domanda: perché manca uno dei volti simbolo delle incursioni più spericolate?