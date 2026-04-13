Canalone nuovo raid vandalico al comitato di quartiere | si indaga

Nella zona di Canalone si è verificato un nuovo episodio di vandalismo ai danni del comitato di quartiere. Dopo il primo attacco avvenuto alcune settimane fa, la sede è stata nuovamente presa di mira da persone non identificate, che hanno causato danni materiali e sottratto denaro. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Nuovo atto vandalico ai danni del comitato di quartiere di Canalone. A poche settimane dal primo raid, la sede è tornata nel mirino di ignoti, che hanno colpito ancora una volta causando danni e portando via denaro. Già lo scorso 23 marzo si era verificata un’intrusione: in quell’occasione i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Roma, nuovo raid vandalico al liceo Righi: scuola devastata con gli estintoriRoma, 9 marzo 2026 – Nuovo raid vandalico ai danni del liceo scientifico Augusto Righi di Roma.