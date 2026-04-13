Calciomercato Inter LIVE | Novità sulla trattativa per Muharemovic Sfida alla Juventus per un centrocampista

Sul fronte del calciomercato, si susseguono aggiornamenti in tempo reale riguardo alle trattative dell'Inter. Tra le questioni più discusse ci sono le negoziazioni per un centrocampista, con una sfida aperta alla Juventus. Le fonti indicano incontri recenti e indiscrezioni su un possibile accordo, mentre altre trattative si svolgono parallelamente. La situazione si evolve quotidianamente, con novità che coinvolgono diversi nomi e strategie del club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 12 APRILE Mercato Inter, sfida alla Juventus per uno dei centrocampisti migliori della Serie A! Ecco tutti i dettagli.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla trattativa per Muharemovic. Sfida alla Juventus per un centrocampista Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: trattativa calda con il Sassuolo per Muharemovic, novità per il post Sommer