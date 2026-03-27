Un club di Serie A ha incontrato l'agente di un attaccante della nazionale azzurra, in un incontro che si è svolto di recente tra i dirigenti e il rappresentante del calciatore. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del giocatore, che attualmente milita in un’altra squadra del massimo campionato italiano. Nessun dettaglio sulle intenzioni concrete o sulle tempistiche è stato comunicato ufficialmente.

Retegui Juve, un altro club di Serie A vuole il bomber della nazionale azzurra: c’è l’incontro tra i dirigenti del club e l’agente del giocatore. La Juve osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata a Mateo Retegui. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, il centravanti della Nazionale avrebbe manifestato una forte nostalgia per la Serie A dopo meno di un anno in Arabia Saudita. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il Milan è tornato a bussare alla sua porta: Igli Tare ha incontrato a cena l’agente Alessandro Moggi per discutere la fattibilità del trasferimento. L’operazione resta complessa a causa dell’ingaggio da 20 milioni di euro a stagione percepito dal calciatore dopo il passaggio record dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Retegui Juve, un club di Serie A si mette di traverso: incontro tra i dirigenti del club e l’agente. Cosa sta succedendo

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