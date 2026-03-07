Andrea Soncin | Siamo ancora in corsa per qualificarci vogliamo andare in Brasile

L’Italia ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca a Vicenza nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. Il commissario tecnico delle azzurre ha dichiarato che la squadra è ancora in corsa per qualificarsi e ha espresso la volontà di arrivare in Brasile. Al termine dell’incontro, Soncin ha commentato l’esito ai microfoni di Rai 2.

L’ Italia ha pareggiato contro la Danimarca per 1-1 a Vicenza nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027: il CT delle azzurre, Andrea Soncin, alla fine del match ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno ai microfoni di Rai 2. L ‘analisi della gara: “ L’approccio di oggi è stato perfetto, eravamo in controllo della gara e siamo riuscite a mettere in campo le idee su cui abbiamo lavorato durante il raduno. Loro sono uscite fuori nella parte centrale del secondo tempo e nel finale non siamo riuscite a trovare il guizzo per vincerla “. La qualificazione diretta non è compromessa: “ Dopo il fischio finale ho visto le ragazze rammaricate, ma sono contento, perché questo significa che hanno la convinzione di poter fare qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

