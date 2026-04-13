La cantante americana è entrata volontariamente in una clinica di disintossicazione, pochi giorni dopo essere stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La decisione arriva in un momento di difficoltà personale e segna un tentativo di recupero da problemi di dipendenza. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti dell’artista, senza ulteriori dettagli su eventuali condizioni di salute o piani futuri.

Britney Spears è entrata volontariamente in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti; la notizia arriva a distanza di poco più di un mese da quando la celebre popstar è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La quarantaquattrenne era stata fermata lo scorso 5 marzo dagli agenti della California Highway Patrol, dopo che la sua Bmw era stata segnalata mentre percorreva ad alta velocità e in modo irregolare la US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears è stata in quell’occasione sottoposta ai test di rito e quindi arrestata per essersi messa al volante dopo aver assunto...🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Britney Spears si ricovera: l’ultimo tentativo di una stella caduta per ritrovare se stessa

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