Brescia | opera pubblica

A Brescia, una serata dedicata al lavoro nel sociale ha presentato voci di operatrici e operatori raccolte dal Teatro dei Borgia attraverso il documentario L’Équipe e lo spettacolo teatrale Oliviero. L’evento ha approfondito il ruolo di chi lavora nel settore, offrendo uno sguardo diretto sulle esperienze di chi si occupa di servizi sociali. Nessuna opinione o analisi, solo la narrazione diretta delle testimonianze raccolte.

Lavoro di frontiera e frontiere del lavoro è una serata che racconta il lavoro nel sociale: le voci di operatrici e operatori sono state raccolte da Teatro dei Borgia nel documentario L’Équipe e nello spettacolo teatrale Oliviero. Appuntamento martedì 28 aprile per condividere questo percorso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Brescia, rimonta da primato. Della Valle completa l’operaUna tripla di Amedeo Della Valle (nella foto) a un secondo dalla sirena consegna a Brescia la nona vittoria stagionale in nove gare casalinghe e una... Giosuè Carducci: L'Uomo dei Contrasti Argomenti più discussi: Brescia: opera pubblica; Artwood Academy protagonista a Brescia con la Porta della speranza firmata Stefano Boeri; Pensione docenti: il tribunale di Brescia apre al rinvio a 70 anni; Brescia | opera pubblica. Auto a guida autonoma, da Brescia la risposta al dominio di Usa e Cina x.com ITINERARI MOTO partendo da BRESCIA Ciao a tutti Cerco idee per itinerari da fare in moto partendo da BRESCIA (A/R in giornata), anche semplici suggerimenti su dove andare, poi le strade le cerchiamo noi: ci piacciono borghi, paesini, agriturismi partic - facebook.com facebook