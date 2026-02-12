Roma | armato di pistola tenta di rapinare banca a Torpignattara arrestato

Questa mattina a Torpignattara, un uomo armato di pistola ha tentato di rapinare una filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Casilina. La scena si è conclusa con il suo arresto da parte delle forze dell’ordine, che sono intervenute subito dopo l’allarme. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Momenti di paura si sono verificati nella mattinata di oggi a Torpignattara, un quartiere di Roma, dove un uomo ha tentato di rapinare la filiale bancaria del Monte dei Paschi di Siena situata in via Casilina. L'individuo, noto per avere precedenti penali per rapina, era stato notato poco prima da alcuni agenti in borghese mentre maneggiava una pistola e armeggiava con un motorino dotato di targa rubata. Intervento della Polizia. Gli agenti, insospettiti dalla sua presenza e dalle sue azioni sospette, hanno deciso di osservare attentamente ogni suo movimento. Quando l'uomo ha cercato di entrare nell'istituto insieme al direttore della filiale, gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccandolo all'ingresso della banca.

