Il Berekum Chelsea si trova in una fase decisiva della sua stagione nella Premier League ghanese, con la squadra che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Attualmente al sedicesimo posto, il club si affida all’attacco di Anane per tentare di allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra ha di fronte diverse partite cruciali per cercare di ottenere punti utili alla salvezza.

Il Berekum Chelsea si trova a dover affrontare una fase cruciale della sua stagione nella Premier League ghanese, cercando di stabilizzare una posizione che lo vede attualmente al sedicesimo posto in classifica. Con 35 punti accumulati dopo 29 incontri disputati, la formazione che gioca le proprie sfide nel Golden City Park sta lottando per trovare un equilibrio tra i risultati alterni e la necessità di scalare la tabella, avendo ottenuto finora nove successi, otto pareggi e dodici sconfitte. L’efficacia offensiva e il peso dei singoli nel Golden City Park. Analizzando la produzione realizzativa del club, emerge un quadro in cui la distribuzione dei gol non è affatto omogenea, rendendo il reparto avanzato fortemente dipendente da determinati riferimenti tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berekum Chelsea in salvezza: l’attacco di Anane guida la lotta

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