Bayern Monaco-Real Madrid Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Bivio decisivo per i Blancos

Mercoledì sera, alle 21:00, si disputa l'incontro tra Bayern Monaco e Real Madrid in Champions League, una sfida che potrebbe segnare la fine della stagione europea dei Blancos. La squadra spagnola, già eliminata dalla Copa del Rey e distante parecchio dal primo posto in campionato, si gioca tutto in questa partita in Baviera, in un match che si preannuncia decisivo per il futuro della propria campagna europea.

La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa del Rey, in campionato è ormai molto staccata dal Barcellona e in Champions League serve appunto un’impresa in Baviera. Il Bayern Monaco è la squadra più in forma e forse più forte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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