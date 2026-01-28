Dopo settimane di attesa, arriva la notizia che molti aspettavano: Chris Evans tornerà a vestire i panni di Steve Rogers in Avengers: Doomsday. Il teaser trailer ufficiale ha confermato il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe, dopo la fine di Endgame, ma ora si fa anche il nome della Terra da cui proviene il personaggio. I fan sono curiosi di scoprire come si inserirà questa versione di Rogers nella nuova trama.

Dopo la conferma del ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America nel prossimo crossover dei Marvel Studios, circolano nuove e insistenti voci sulla provenienza del personaggio Il primissimo teaser trailer di Avengers: Doomsday ha confermato quello che in molti già sapevano: Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers, con quest'ultimo di ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Endgame. Tuttavia, i fan si stanno chiedendo con insistenza da quale Terra provenga lo Steve Rogers che ha abbandonato la sua linea temporale per riunirsi a Peggy Carter e iniziare con lei una nuova vita più tranquilla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, un rumor rivela da quale Terra proviene Steve Rogers

Approfondimenti su Avengers Doomsday

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Avengers Doomsday: El error de Steve Rogers que creó a Doctor Doom

Ultime notizie su Avengers Doomsday

Argomenti discussi: Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor?; Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi; Avengers: Doomsday, una valanga di rumor che vi farà venire i brividi!; Un nuovo rumor su Avengers: Doomsday mette nei guai lo Spider-Man di Tobey Maguire.

Avengers: Doomsday, un rumor rivela da quale Terra proviene Steve RogersDopo la conferma del ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America nel prossimo crossover dei Marvel Studios, circolano nuove e insistenti voci sulla provenienza del personaggio ... movieplayer.it

Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor?Secondo quanto suggerito dai rumor, il trailer di Avengers: Doomsday farà il suo debutto nel corso del Super Bowl, previsto per l'8 febbraio. Nel frattempo nuove intriganti anticipazioni avrebbero sve ... msn.com

Chris Evans torna davvero nell’MCU con Avengers: Doomsday, ma il cast evita ogni spoiler. Scopri cosa ha detto Channing Tatum e cosa rivela il primo teaser sul destino di Steve Rogers. #ChrisEvans #AvengersDoomsday #CapitanAmerica #MCU - facebook.com facebook