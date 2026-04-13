Auto fuori strada e conducente bloccato fra le lamiere

Stamattina, lungo via Valdinievole a Calcinaia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita di strada. Per cause ancora da chiarire, il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato nel dislivello accanto alla carreggiata, lasciando il conducente bloccato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di recupero e assistenza.