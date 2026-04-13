Asti Ugo Nespolo sfida il disincanto | l’arte come ponte sociale

Giovedì 16 aprile alle 17:30, presso la Fondazione Goria di Asti, si terrà un incontro tra l’artista Ugo Nespolo e il docente Ottavio Coffano. Il confronto si concentrerà sull’uso dell’arte in momenti storici segnati dal disincanto. La discussione sarà pubblica e aperta a chi desidera approfondire il ruolo dell’arte in situazioni di crisi o disillusione. La partecipazione è prevista senza prenotazione.

Giovedì 16 aprile, alle ore 17:30, la Fondazione Goria di Asti ospiterà un confronto tra l’artista Ugo Nespolo e il docente Ottavio Coffano sul tema dell’arte nei periodi caratterizzati dal disincanto. L’iniziativa è parte integrante del percorso culturale denominato Educare alla bellezza per imparare la convivenza, promosso dal forum di riflessione Ethica con il supporto della Fondazione CrAsti. Il valore estetico come motore di coesione sociale nel territorio astigiano. L’appuntamento previsto in Piazza San Martino 11 non rappresenta un semplice evento culturale isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia volta a comprendere come la percezione dei beni comuni possa influenzare le relazioni umane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, Ugo Nespolo sfida il disincanto: l’arte come ponte sociale Invorio, il "re dei funghi" nasce nel sociale: la sfida biologica della Cooperativa Il PonteC’è un nuovo profumo di eccellenza che si diffonde tra le colline dell’alto novarese, ed è quello del fungo Shiitake.