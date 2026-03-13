Ascolti tv ieri 12 marzo 2026 La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi Don Matteo contro Forbidden Fruit - I dai Auditel

Ieri sera, giovedì 12 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi diversi programmi:

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 12 marzo 2026, vedono lo scontro in prima serata fra diversi programmi di punta fra i quali le fiction Don Matteo e Forbidden Fruit, e nell'Access Prime Time la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Vediamo tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, 12 marzo 2026 Nella serata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 coinvolge 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit attira 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera tiene davanti allo schermo 672.000 spettatori pari al 5%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

