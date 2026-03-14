Ascolti TV 13 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 14 marzo 2026 sono stati pubblicati questa mattina. Le rilevazioni indicano le percentuali di share e gli ascolti registrati dai principali programmi trasmessi in quella fascia oraria. I numeri riguardano le emittenti nazionali e rappresentano una fotografia precisa dell’andamento degli ascolti televisivi di quella sera.

Ascolti TV 14 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 14 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 14 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 14 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 14 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 14 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Sanremo Top. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 13 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 13 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 13 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 13 Gennaio 2026. Aggiornamenti e notizie su Auditel della Temi più discussi: Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra Le Libere Donne e Taratata. De Martino sopra Scotti; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv, nuovo colpo di scena nella sfida Scotti vs De Martino: i dati Auditel per l'access prime time; Ascolti tv 12 marzo 2026, Don Matteo 15 vince la prima serata: Gerry Scotti supera Stefano De Martino. Ascolti tv venerdì 13 marzo: The Voice Generations, Io sono Farah, AquamanAscolti tv 13 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv 13 marzo 2026, The Voice Generation stravince con il 22.8%: La Ruota batte Affari TuoiThe Voice Generation stravince su Rai 1 contro Io Sono Farah arrivando a 22.8% di share. La Ruota della Fortuna (24.2%) batte Affari Tuoi (23.4%): tutti i dati Auditel di venerdì 13 marzo. Leggi le no ... fanpage.it TELEMAX vola in prime time Dati AUDITEL Gennaio 2026, in Abruzzo. "Parliamo di noi, ma per ringraziare voi". Sono stati pubblicati i dati ufficiali Auditel relativi al mese di gennaio 2026 e i numeri premiano l'impegno della nostra emittente: Tele - facebook.com facebook ULTIM'ORA Diffusi i dati auditel della finalissima di #Sanremo2026 x.com