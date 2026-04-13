Artigianato auto storiche cibo e molto altro animano il castello Orsini di Soriano

A partire da domenica 19 aprile, il castello Orsini di Soriano ospiterà una serie di eventi mensili intitolata “La corte a castello”. L’iniziativa coinvolgerà diverse attività tra cui esposizioni di artigianato, auto storiche e degustazioni di cibo, attirando visitatori e appassionati della zona. La manifestazione si svolgerà regolarmente ogni mese, offrendo un’occasione per scoprire le peculiarità locali e valorizzare il patrimonio del castello.

Da domenica 19 aprile parte l'iniziativa a cadenza mensile che anima Soriano nel Cimino dal titolo “La corte a castello”. Ogni terza domenica del mese, infatti, il castello Orsini si trasforma in un luogo di incontro tra artigianato, cultura e molto altro.Dalle ore 10 alle ore 18,30 è ospitato il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Gemini potrebbe presto avere i mezzi per ordinare cibo per te e molto altroQuesto approfondimento analizza le ultime indiscrezioni su Gemini di Google, concentrandosi su una possibile funzione di automazione della schermata... SORIANO NEL CIMINO A partire da domani, l’orario di chiusura sarà alle ore 19:00 Castello Orsini Soriano nel Cimino Aperto venerdì, sabato e domenica 10:00 – 19:00 Museo Civico Agro Cimino Aperto venerdì, sabato e domenica 10:00 – 13 - facebook.com facebook