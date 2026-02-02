L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, si mostra frustato per la serie di partite che si susseguono senza sosta. Mette in discussione la gestione delle gare e critica il fatto che nessuno intervenga per cambiare le cose. Poi, commenta anche sulla situazione di Allegri, senza entrare troppo nel dettaglio, ma facendo capire che il tecnico della Juventus ha meno chances di giocare rispetto al passato. Dopo aver vinto la quinta panchina d'oro, Conte dice che in Germania stanno cercando soluzioni, lasciando intuire che ci sono opportunità all’estero per chi come lui cerca nuove

"Non so cos'abbia detto Allegri ma certamente lui non sta giocando tanto.". Il tema è quello espresso – con forza – dopo Napoli-Fiorentina, la stoccatina a Max arriva in fondo a una chiacchierata ben indirizzata. Antonio Conte vince la quinta panchina d'oro (dopo le tre con la Juve e una con l'Inter) e torna sul tema del "stanno ammazzando i giocatori", del "si gioca troppo". E fa: "Tutti sono d'accordo su quel tema – riprende l'allenatore del Napoli – e lo sono a 360°, c'è sicura solidarietà: il fatto è che nessuno fa nulla. Ridurre le squadre in A? Io sono un tecnico, non compete a me. Certe volte nel dopo-gara si ha lo stress, ma almeno l'infortunio a Di Lorenzo è meno grave del previsto: magari si pensava a 6-7 mesi ed invece, anche se purtroppo, saranno uno-due.

Conte: "Troppe gare, tutti ne parlano e nessuno fa nulla. Allegri? Non so cos'ha detto, ma lui gioca poco..."

Il rapporto tra allenatori e calciatori può variare notevolmente, come evidenziato da alcune differenze tra Conte e altri tecnici come Chivu, Allegri e Gasperini.

