Dal parcheggio olimpico spunta una bomba a mano

Sabato 14 febbraio, nel parcheggio olimpico “Bore” tra Predazzo e Moena, è stata trovata una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale. La scoperta è avvenuta mentre un operatore di servizio stava controllando l’area, dove si sono accumulati detriti e rifiuti. La bomba si trovava tra le auto parcheggiate e la presenza di questo ordigno ha immediatamente allarmato le forze di sicurezza. La zona è stata subito evacuata e messa in sicurezza.

Secondo quanto si apprende, il rinvenimento è stato effettuato durante dei lavori per la sistemazione dell'area a seguito della chiusura di quest'ultimo citato parcheggio per cause legate al maltempo. L'area è stata interdetta dai carabinieri e dalle altre forze dell'ordine che in questi giorni stanno vigilando sulla sicurezza dei Giochi invernali. Sono giunti sul posto anche gli artificieri; la situazione, comunque, è sempre apparsa sotto controllo. Il parcheggio "P Moena" non era utilizzabile a causa delle condizioni meteo avverse: questa era stata l'indicazione della Provincia. Gli automobilisti provenienti dalla Val di Fassa sono stati dirottati sul parcheggio "P Bore" a Moena, quello finito appunto al centro di questa vicenda di cronaca, mentre gli automobilisti provenienti dalla Valle dell'Adige e dalla Val di Fiemme sono stati reindirizzati sul parcheggio "P Masi" a Cavalese.