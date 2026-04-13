Ancora un assalto dei ladri in un' azienda orafa | banditi in fuga all' arrivo della vigilanza

Un tentativo di furto si è verificato nuovamente in un'azienda orafa di Ponticino, con i ladri che sono scappati prima dell'arrivo della vigilanza. La banda di malviventi ha tentato di entrare nel locale, ma è fuggita prima di essere fermata. La polizia sta indagando sull'episodio e ha già raccolto alcuni elementi sulla scena. Nessuno è rimasto ferito durante l'evento.

Ancora un tentativo di furto in un'azienda orafa. Nel mirino di una banda di malviventi è finita nuovamente l'azienda Chini di Ponticino. E anche questa volta i ladri sono dovuti scappare senza essere riusciti a mettere insieme il bottino. Le misure di sicurezza di altissimo livello e l'arrivo in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it "Ci sono due banditi incappucciati in un furgone", con una chiamata sventa assalto a un'azienda orafaRintracciati nella notte quattro mezzi rubati in Umbria: erano stati nascosti nei pressi di un'impresa dell'Aretino già presa di mira dai ladri in... Leggi anche: Assalto a un’azienda orafa: banda in fuga blocca le strade