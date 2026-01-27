Party Come Back alla Terrazza Martini

La Terrazza Martini ripropone il party “Come Back”, offrendo un apericena a buffet a 20 euro e drink su prenotazione. Un’occasione per ritrovarsi in un ambiente raffinato e tranquillo, ideale per trascorrere una serata piacevole in compagnia. La proposta è rivolta a chi desidera godersi un momento di relax senza eccessi, con attenzione alla qualità e all’atmosfera.

Alla Terrazza Martini torna il party "Come Back", che vi attende con un apericena a buffet a 20 euro con drink su prenotazione. Dalle 21 lasciatevi conquistare da un'ambiente raffinato ed elegante con ottima musica in atmosfera lounge. Dalle 22:30 ingresso libero per ballare e ascoltare le hit.

