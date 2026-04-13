Herbert Ballerina, noto attore, è finito sotto i riflettori a causa delle numerose critiche ricevute dai telespettatori. La sua partecipazione come presenza fissa nel programma televisivo ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha espresso giudizi negativi sulla sua performance. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, portando a un confronto pubblico tra l’attore e gli spettatori.

Herbert Ballerina nel mirino dei telespettatori. Ormai presenza fissa ad Affari Tuoi, l’attore ha sollevato qualche critica e su X ecco che si legge: "Una vita a cercare di essere un comico di nicchia poi purtroppo o per fortuna è diventato l’omega di sdm e ora dopo conduttore è diventato anche ballerino (fa tutto male ma ci piace per questo)". E ancora: "Talmente fantasiosi che hanno ricopiato una coreografia che Alfonso Ribeiro fece a Dancing with the stars e che divenne virale #affarituoi Io lo adoro ma questo balletti sono un po' inutili”. Il riferimento è al consueto balletto di Martina Miliddi che, per l’occasione, ha coinvolto Ballerina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: "Inutili"

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