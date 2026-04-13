Durante l’ultima puntata di AEW Dynasty, il presidente dell’azienda ha annunciato che uno dei wrestler sarà assente per un periodo indefinito a causa di un infortunio alla spalla. La notizia è stata comunicata ai fan durante lo show, senza specificare la durata prevista dell’assenza. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni dell’atleta è stato fornito durante l’annuncio.

Ieri sera si è svolto AEW Dinasty e Tony Kahn ha reso noto a tutti i fan AEW che Gabe Kidd sarà fuori a tempo indeterminato, riportando un’infortunio alla spalla. Durante Dinasty, Gabe Kidd è stato costretto ad abbandonare il ring a causa di una possibile lussazione della spalla. Anche se per il momento non è nulla di certo, resta il fatto che Gabe Kidd ha una spalla fuori uso a tempo indeterminato. a renderlo noto è stato Tony Kahn in persona, durante la conferenza stampa, dove ha inoltre spiegato che l’esatta gravità dell’infortunio è ancora sconosciuta e che i medici stanno continuando a valutare i danni: “Quindi non posso dire con certezza di che tipo di lesione si tratti, ma i medici lo stanno visitando per accertare la presenza di un infortunio”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Gabe kidd fuori per infortunio a tempo indeterminato

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