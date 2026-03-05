David Finlay ha firmato con la AEW, diventando ufficialmente uno dei nuovi acquisti della federazione. L’atleta si è unito ai suoi compagni Gabe Kidd e Clark Connors, confermando l’ingresso nel roster. Finlay, già noto nel mondo del wrestling professionistico, ha firmato il contratto con la AEW, segnando così un importante passo nella propria carriera.

Uno dei free agent più ambiti di questo inizio 2026 ha trovato casa. David Finlay, figlio dell’ex star WWE Fit Finlay, aveva da poco lasciato la NJPW alla scadenza del suo contratto dopo oltre 11 anni di militanza, anni in cui ha conquistato diversi titoli tra cui l’IWGP Global Heavyweight Champion per due volte e l’anno scorso ha anche portato a casa la New Japan Cup. Quinto leader della storica stable made in NJPW, il Bullet Club, assieme a Clark Connors e Gabe Kidd formava anche una costola del gruppo: i War Dogs e adesso in AEW li ritroverà per formare semplicemente i The Dogs come annunciato da Tony Khan. Presentazione con lo shillelagh. Questa notte a Dynamite Clark Connors e Gabe Kidd sono stati impegnati in un tag team match contro Orange Cassidy e Darby Allin in prosecuzione di una faida che va avanti da diverse settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: David Finlay is All Elite! Arriva la firma con i compagni Gabe Kidd e Clark Connors

