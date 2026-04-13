Aeromodellismo decolla la stagione 2026 | tra formazione open day e battesimi del volo
La stagione 2026 dell'aeromodellismo è ufficialmente partita con il calendario degli eventi annunciato dal Gruppo aeromodellisti Forlì. La città si prepara ad accogliere diverse iniziative, tra cui sessioni di formazione, giornate di open day e momenti di
Il Gruppo aeromodellisti Forlì (Asd Gaf) ha definito il calendario degli eventi per l'anno 2026, confermando il ruolo della città come polo di riferimento per la cultura aeronautica. Il programma delle iniziative si aprirà ufficialmente il 18 aprile con la "Festa di primavera", un open day.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Volo tra le Dolomiti: open day per scoprire la magia degli aliantiL’Aeroclub Belluno organizza un open day dedicato al volo a vela per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, con l’obiettivo di accogliere nuovi...
Al Polo didattico di Grottaminarda l'Open Day per la formazione degli infermieri e dei logopedisti del futuroPorte aperte al Polo didattico di Grottaminarda per l’Open Day delle Professioni sanitarie.