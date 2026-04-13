Abusi sulla figlia 14enne degli amici condannato a 6 anni di carcere

Un uomo di 66 anni, originario delle Filippine, è stato condannato a sei anni di carcere per aver commesso violenza sessuale aggravata su una ragazza di 14 anni. La giovane è la sorella del bambino che aveva fatto da padrino al suo battesimo. Il procedimento giudiziario si è concluso con questa sentenza, che è stata emessa recentemente.

Condannato a 6 anni di reclusione il 66enne originario delle Filippine imputato per violenza sessuale aggravata su una 14enne, la sorella del bambino a cui ha fatto da padrino al battesimo.Le accuse e la condannaStando all'accusa, gli abusi sarebbero iniziati nel 2015, quando la vittima aveva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Imperia, violenze sessuali sulla figlia da quando aveva 6 anni, padre condannato a 17 anni di carcereUn uomo è stato condannato dal tribunale collegiale di Imperia a 17 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale su minori. Le indagini proseguono per verificare la possibile presenza di altre donne vittime degli abusi - facebook.com facebook