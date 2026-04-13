Abitazioni e auto danneggiate dal lancio di tegole un residente | La mia famiglia bloccata in casa per più di due ore

Un episodio di danneggiamenti ha coinvolto diverse abitazioni e veicoli a causa del lancio di tegole sui tetti e sugli impianti fotovoltaici. Vari residenti riferiscono di aver trascorso oltre due ore bloccati in casa a causa dell’incidente, che ha causato danni materiali e momenti di preoccupazione. Non sono stati segnalati feriti, ma l’episodio ha provocato disagi e danni significativi nella zona.

Tetti delle case, impianti fotovoltaici e anche auto danneggiate. Ma anche lunghi momenti di angoscia. Queste le conseguenze dell'episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, dove un uomo (un 24enne che sarebbe già stato seguito dal Centro di Salute Mentale) è salito sul tetto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: "Sembrava un film horror"