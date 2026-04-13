C’è ancora bisogno di raccontarlo, l’amore? Sì. E c’è ancora bisogno di dirlo ad alta voce, soprattutto quando quell’amore rientra nella sigla LGBTQIA+. Non perché sia diverso, ma perché il mondo continua a trattarlo come se lo fosse. È da qui che parte la conversazione con Flaminia Graziadei, Nina Pons e Melanie Liburd per il vodcast SediciNoni: da una domanda che non dovrebbe più essere necessaria, e che invece resta urgente. A Year in London, diretto da Graziadei e tratto da un soggetto originale della stessa regista, nelle sale dal 14 aprile, porta con sé una storia che prova a fare una cosa semplice e rivoluzionaria insieme: normalizzare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Year in London, un film che prova a normalizzare l’amore tra due donne

A Year in London, tra pressione e fast fashion: intervista a Melanie Liburd e Nina PonsLe due protagoniste e la regista Flaminia Graziadei raccontano a Movieplayer il film.