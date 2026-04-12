A Year in London tra pressione e fast fashion | intervista a Melanie Liburd e Nina Pons

Due attrici e una regista hanno condiviso dettagli sul loro nuovo film ambientato a Londra, affrontando temi come le sfide personali e la moda veloce. Durante l'intervista, hanno parlato delle difficoltà legate alla pressione quotidiana e dell’impatto ambientale di alcuni prodotti di consumo. Hanno anche sottolineato che, nonostante i problemi evidenziati, cambiare le abitudini è possibile.

Le due protagoniste e la regista Flaminia Graziadei raccontano a Movieplayer il film. E spiegano: "Sappiamo quanto certi prodotti stiano inquinanti, ma cambiare è possibile". Creatività, visione, pragmatismo. Un racconto che corre, a metà tra l'Italia e l'Inghilterra. Al centro di A Year in London di Flaminia Graziadei c'è Olivia (interpretata da Nina Pons), una giovane e talentuosa stilista che, partita dal Sud Italia, arriva a Londra per studiare in una delle più prestigiose università di moda. Per lei non sarà facile. Cercando un equilibrio, trova una guida in Nina Clark (Melanie Liburd), designer affermata, nota per il suo impegno nella moda inclusiva e sostenibile.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - A Year in London, tra pressione e fast fashion: intervista a Melanie Liburd e Nina Pons Leggi anche: Tra alti e bassi, i look In e quelli Out fuori dalle sfilate della London Fashion Week Leggi anche: Balmain T-shirt Velluto: tra Heritage e Fast Fashion