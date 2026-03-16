Guida responsabile si conclude il progetto Road4Life

Il progetto Road4Life sulla sicurezza stradale si avvia alla conclusione con un evento pubblico a Lucca. L'iniziativa si è concentrata sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione dei giovani riguardo alla mobilità responsabile. Durante l'incontro sono stati presentati i risultati raggiunti e le attività svolte nel corso del progetto. L'appuntamento ha coinvolto partecipanti e organizzatori in un momento di confronto aperto.

LUCCA – Il progetto Road4Life sulla sicurezza stradale arriva alla sua fase conclusiva con un appuntamento pubblico dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della mobilità responsabile. L’evento finale è in programma mercoledì 18 marzo alle 9 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, ente promotore dell’iniziativa. Il progetto Road4Life rientra nel programma nazionale Mobilità sicura, finanziato attraverso il Fondo contro l’incidentalità notturna sulla base dell’accordo tra Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anci e Upi – Unione delle Province d’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Guida responsabile, si conclude il progetto Road4Life Articoli correlati "Olimpo dei Vini Lombardi": si conclude a Rovato il progetto solidale per la ricerca sulla fibromialgiaRovato (Brescia), 6 marzo 2026 – La viticoltura lombarda contro la fibromialgia: è questo l'obiettivo nobile del progetto "Olimpo dei Vini Lombardi",... Confai Bergamo: Bolis conclude il mandato alla guida dell’associazioneSi è svolta sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che ha riunito imprese... Tutti gli aggiornamenti su Guida responsabile Discussioni sull' argomento Alcol alla guida, due denunciati; René Redzepi e la decisione più incredibile: lo chef lascia la guida del Noma; Il calcio di Floro Flores, figlio della strada; Chicago P.D.-L'onere della verità su Italia 1. TeleRama. . Il leccese Nicola Delle Donne, attuale responsabile della Cassa edile del capoluogo, è stato eletto alla Guida di Confindustria Puglia per il quadriennio 2026/2030. Tra le priorità quello di rafforzare il dialogo con la Regione e con le istituzioni per v - facebook.com facebook