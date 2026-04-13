La settima stagione della serie televisiva, diretta da Claudio Amendola, sarà trasmessa su Canale 5 con ogni episodio in programma alle 21:20. La messa in onda è confermata dalla guida TV Mediaset, che indica l’orario di inizio per tutte le puntate. La trasmissione si svolgerà nel corso di serate consecutive, offrendo agli spettatori un appuntamento serale regolare.

A che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno, la settima stagione della serie tv diretta da Claudio Amendola e in onda su Canale 5? Ogni puntata, secondo la guida tv Mediaset, andrà in onda a partire dalle ore 21,20. Ma quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa: Abbiamo visto a che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno: l’orario della messa in onda su Canale 5

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