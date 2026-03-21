A che ora inizia Amici 2026 il serale | l’orario della messa in onda su Canale 5

Il serale di Amici 2026 su Canale 5 inizia alle 21:20 e si conclude intorno alle 23:30. La trasmissione prevede una puntata settimanale, trasmessa ogni sabato sera. Gli spettatori possono seguire le esibizioni dei giovani talenti e le sfide che si svolgono durante la serata. La programmazione si svolge regolarmente secondo l’orario stabilito dalla rete.

A che ora inizia Amici 2026, il serale, la nuova edizione dello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 circa (subito dopo la Ruota della Fortuna) alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse). Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5, a partire dal 21 marzo 2026, per un totale previsto di nove puntate. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it

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