Morolo convegno Ricerche sulla cultura popolare del Lazio Meridionale

Questa domenica a Morolo si tiene il 26esimo convegno dedicato alla cultura popolare del Lazio Meridionale. L’evento, promosso dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale, si svolgerà tutto il giorno, a partire dalle 9. Un’occasione per ascoltare relatori e approfondire temi legati alle tradizioni di questa zona.

Torna l'annuale convegno di Morolo promosso dall'Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale. Si tratta del 26esimo appuntamento, in programma domenica 1 febbraio a partire dalle 9.30 nella Sala conferenze. Quest'anno, nell'ambito del ciclo "Gli incontri di Morolo", si parlerà di "Ricerche sulla cultura popolare del Lazio meridionale". Nutrita la partecipazione di storici ed esperti che illustreranno riti, storie e attività popolari in particolare di Veroli, Vallecorsa, Segni, Acuto, Anagni, Carpineto Romano, Valmontone, Giuliano di Roma.

