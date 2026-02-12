14 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Oggi, il 14 febbraio, è il 45º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per empatia e passione, con una forte tendenza a cercare e mantenere rapporti umani stretti e affettuosi. È il giorno di San Valentino, e molti approfittano per dedicare attenzione alle persone care.

Il 14 febbraio è il 45º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è empatico e passionale, con una naturale predisposizione ai rapporti umani e alla cura dei legami affettivi. È una persona che vive i sentimenti in modo intenso e autentico. Fatti salienti: La Festa degli Innamorati ha origini antiche: nel 496 Papa Gelasio I istituisce ufficialmente la festività di San Valentino come giorno dedicato all'amore. La ricorrenza nasce per sostituire i Lupercali, antica festa pagana romana legata alla fertilità. ARIETEAmore – Giornata intensa: hai bisogno di passione, ma anche di essere riconosciuto per ciò che dai.

