Australian Open Alcaraz fatica con Zverev | È una battaglia mentale E vince il set

Carlos Alcaraz fatica a superare Zverev nella semifinale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, sotto pressione, si fa aiutare dal mental coaching per affrontare il tedesco. La partita si rivela più dura del previsto, con Alcaraz che riesce a portare a casa il primo set, ma senza riuscire ancora a chiuderla. La sfida tra i due si fa sempre più intensa, e la tensione si sente in campo.

(Adnkronos) – Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo affronta oggi, venerdì 30 gennaio, il tedesco Alexander Zverev per un posto in quella che sarebbe la prima finale della carriera nello Slam di Melbourne, ma il lavoro si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver portato a casa un primo set molto equilibrato 6-4, il numero uno del mondo ha subito la reazione del tedesco, che ha portato il secondo parziale al tie break. Il game decisivo inizia in sostanziale equilibrio, con nessuno dei due giocatori che cede la battuta e così Alcaraz, si gira verso il suo angolo, alla ricerca di un consiglio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Alcaraz fatica più del previsto contro Zverev.

A Melbourne, si apre la semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz batte Hanfmann oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario; Australian Open, ad Alcaraz basta il minimo sforzo per battere De Minaur: ora la sfida a Zverev in semifinale; Australian Open, Alcaraz passeggia e fa en plein. Sinner è un uomo e fatica. E il favorito, forse, non è chi pensiamo; Alcaraz fatica, poi batte Hanfmann in 3 set e dedica il successo alla Spagna ferita.

Australian Open LIVE: semi maschili. Alcaraz-Zverev 2-0Tennis - Australian Open | Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic ... ubitennis.com

Alcaraz-Zverev: dove vedere la semifinale degli Australian Open in TV e in streamingUna prestazione da urlo che conferma il momento di forma del numero uno al mondo, intenzionato ad arrivare fino in fondo allo Slam australiano. Alcaraz se la vedrà con Alexander Zverev in una ... tag24.it

La polizia dello Stato di Victoria contro il bagarinaggio all'Australian Open: arresti e multe salate per i trasgressori - facebook.com facebook

Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com