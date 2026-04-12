Viviano sicuro su Como Inter | Lautaro è insostituibile per personalità ma mi sembra chiara una cosa

L’ex portiere ha commentato la partita sottolineando che Lautaro Martinez è irrinunciabile per le caratteristiche che porta in campo. Ha aggiunto che, sebbene Lautaro sia insostituibile per la sua personalità, la squadra ha dimostrato di poter gestire l’assenza dell’attaccante. Le sue dichiarazioni riguardano le scelte della formazione e la dinamica della partita tra le due squadre.

di Paolo Moramarco Viviano sicuro su Como Inter: Lautaro è insostituibile. Le parole dell’ex portiere sull’assenza dell’attaccante nei nerazzurri. In vista della sfida contro il Como, l’ attenzione in casa Inter è inevitabilmente rivolta all’assenza di Lautaro Martinez, capitano e punto di riferimento offensivo della squadra di Cristian Chivu. Dagli studi di Sport Mediaset, l’ex portiere Emiliano Viviano ha offerto una lettura chiara e diretta dell’impatto che la mancanza dell’argentino può avere sulla gara. IL PESO DELL’ASSENZA DI LAUTARO – «I numeri mi sembrano abbastanza logici, è il capocannoniere e il calciatore con più valore del campionato, oltre che il capitano; è ovvio che l’assenza sia un problema».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano sicuro su Como Inter: «Lautaro è insostituibile per personalità, ma mi sembra chiara una cosa» Pellegatti sull’Inter: «Mi sembra una cosa mediatica quella di tenere vivo il campionato»Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso scenario in vista di giugno. Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...