Accoltellato alla gola davanti al supermercato arrestato un 26enne di Licata

Un uomo di 26 anni di Licata è stato arrestato dopo essere stato accoltellato alla gola davanti a un supermercato di Favara. L’aggressione è avvenuta ieri sera nei pressi del supermercato Lidl di via Capitano Callea. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo l’accaduto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Il giovane, ospite di una comunità, è accusato di avere ferito un 43enne durante una lite: all'origine ci sarebbe un litigio precedente avvenuto al circo Svolta nell’inchiesta sull’aggressione avvenuta ieri sera a Favara, nei pressi del supermercato Lidl di via Capitano Callea. I carabinieri hanno arrestato un 26enne di Licata, ospite di una comunità del paese, accusato di avere colpito con un coltello alla gola un uomo di 43 anni durante una lite scoppiata in strada. L'accusa è di tentato omicidio. Il ferito, soccorso e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe intervenuto per difendere il figlio dopo una discussione con l’aggressore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Sangue a Favara: 43enne accoltellato alla gola davanti a un supermercato, preso l’aggressoreLa vittima, che nel 2017 aveva già subito un gravissimo agguato, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, i...

Studente di 17 anni accoltellato alla gola davanti al liceo: l'aggressore è scappatoAvrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sora, in provincia di...

Una raccolta di contenuti su Accoltellato alla gola davanti al...

Temi più discussi: Tragedia sfiorata a Nova Siri: accoltella la moglie davanti alla scuola dei figli e poi fugge, 44enne arrestato; Quarantatreenne di Favara accoltellato alla gola: ha difeso il figlio che era stato disturbato al circo; Diciannovenne in ospedale con la gola recisa; Accoltella il rivale in amore, 21enne arrestato ad Asti.

Tragedia sfiorata a Nova Siri: accoltella la moglie davanti alla scuola dei figli e poi fugge, 44enne arrestatoSi tratta di un 44enne di origini albanesi residente a Prato, all’esito delle indagini dovrà probabilmente rispondere di tentato omicidio o femminicidio. Avrebbe sferrato il primo colpo alla gola colp ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Favara, accoltellato davanti al supermercato: ferito un 43enne, fermato il presunto aggressoreMomenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri in via Capitano Callea, a Favara, dove un uomo di 43 anni è stato ferito con un’arma da taglio al termine di una violenta lite scoppiata nei ... scrivolibero.it

Napoli, tenta di sedare una rissa: 13enne accoltellato in via Toledo - facebook.com facebook

Diciottenne accoltellato alla schiena in centro storico, caccia all'aggressore x.com